Израиль поразил крупнейший объект обогащения урана в Иране 13.06.2025, 13:07

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Во время удара была повреждена подземная часть объекта.

В ночь на 13 июня истребители Воздушных сил Израиля нанесли удар по крупнейшему объекту обогащения урана в Иране в районе Натанза.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.

«Ночью истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными данными разведки, нанесли удар по объекту обогащения урана иранского режима в районе Натанза. Это крупнейший объект обогащения урана в Иране, который в течение многих лет работал над достижением ядерной оружейной способности и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня», - пишет ЦАХАЛ.

Во время удара была повреждена подземная часть объекта, в которой находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрическими помещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.

В том же числе удары были нанесены по критической инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу объекта.

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