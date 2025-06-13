Израиль поразил крупнейший объект обогащения урана в Иране
- 13.06.2025, 13:07
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Во время удара была повреждена подземная часть объекта.
В ночь на 13 июня истребители Воздушных сил Израиля нанесли удар по крупнейшему объекту обогащения урана в Иране в районе Натанза.
Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.
«Ночью истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными данными разведки, нанесли удар по объекту обогащения урана иранского режима в районе Натанза. Это крупнейший объект обогащения урана в Иране, который в течение многих лет работал над достижением ядерной оружейной способности и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня», - пишет ЦАХАЛ.
Во время удара была повреждена подземная часть объекта, в которой находится многоэтажный зал обогащения с центрифугами, электрическими помещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой.
В том же числе удары были нанесены по критической инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу объекта.