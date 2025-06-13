Белоруска попыталась найти в магазине отечественные яблоки 8 13.06.2025, 13:05

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Итог удивил.

Жительница Гомеля зашла в магазин «Евроопт» в поисках белорусских яблок, но не нашла ни одного. Прилавок, где были только польские и китайские фрукты, она показала в TikTok, пишет «Зеркало».

«Яблочки: Польша, Польша, Польша, Польша. Еще яблочки: Китай. Поискала везде — белорусских нет», — рассказала авторка видео.

Она отметила, что в прошлом году на «Красном пищевике» яблоки от населения принимали по 30 копеек за килограмм.

Нынешние же цены на импортные яблоки, которые женщина показала в ролике, — от 5,99 рубля за кило за польский сорт «айдаред» до 8,49 рубля за китайский «розовый рубин».

В комментариях многие согласились, что с белорусскими яблоками сейчас «напряженка» по разным причинам, но и импортные по таким ценам покупать готовы не все. Некоторые предлагали свои способы решения яблочной проблемы.

• «У нас нет столько садов… и урожаи нестабильны из-за климата. Ну сколько можно объяснять!»

• «Они молодильные, а не золотые».

• «В понедельник дойдет до Лукашенки! Все!»

• «У нас в Беларуси невозможно вырастить сады! Поменялся климат! Все гибнет!»

• «В Минске нет, а в нормальных поселках есть, их просто не возят. На месте продаются нормально».

• «В Могилеве покупала по 7 рублей „голден делишес“».

• «Свои гниют под боком по 30 коп., а работаем на Китай и Запад».

• «Белорусские закончились давно… поэтому и разрешили ввоз из недружественных стран».

• «Наши яблоки пошли на „чернило“ (плодово-ягодное вино. — Прим. ред.).»

• «Надо, чтобы люди сами продавали, без посредников».

• «Надо создавать сильную фермерскую структуру по польскому образцу».

• «А на каждом углу „купляйце беларускае“».

• «Чернику и лисички сдают в Европу, а у нас потом польская в пять раз дороже».

• «Да пусть лучше они сгниют по такой цене».

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