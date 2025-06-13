Белоруска попыталась найти в магазине отечественные яблоки

Белоруска попыталась найти в магазине отечественные яблоки8
- 13.06.2025, 13:05
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Итог удивил.
Жительница Гомеля зашла в магазин «Евроопт» в поисках белорусских яблок, но не нашла ни одного. Прилавок, где были только польские и китайские фрукты, она показала в TikTok, пишет «Зеркало».
«Яблочки: Польша, Польша, Польша, Польша. Еще яблочки: Китай. Поискала везде — белорусских нет», — рассказала авторка видео.
Она отметила, что в прошлом году на «Красном пищевике» яблоки от населения принимали по 30 копеек за килограмм.
Нынешние же цены на импортные яблоки, которые женщина показала в ролике, — от 5,99 рубля за кило за польский сорт «айдаред» до 8,49 рубля за китайский «розовый рубин».
@nataliya_gomel Сохранили яблоки для нас. Спасибо #яблоки #евроопт #яблокивбелоруси ♬ Tralalero tralala - 齿轮×耳
В комментариях многие согласились, что с белорусскими яблоками сейчас «напряженка» по разным причинам, но и импортные по таким ценам покупать готовы не все. Некоторые предлагали свои способы решения яблочной проблемы.
• «У нас нет столько садов… и урожаи нестабильны из-за климата. Ну сколько можно объяснять!»
• «Они молодильные, а не золотые».
• «В понедельник дойдет до Лукашенки! Все!»
• «У нас в Беларуси невозможно вырастить сады! Поменялся климат! Все гибнет!»
• «В Минске нет, а в нормальных поселках есть, их просто не возят. На месте продаются нормально».
• «В Могилеве покупала по 7 рублей „голден делишес“».
• «Свои гниют под боком по 30 коп., а работаем на Китай и Запад».
• «Белорусские закончились давно… поэтому и разрешили ввоз из недружественных стран».
• «Наши яблоки пошли на „чернило“ (плодово-ягодное вино. — Прим. ред.).»
• «Надо, чтобы люди сами продавали, без посредников».
• «Надо создавать сильную фермерскую структуру по польскому образцу».
• «А на каждом углу „купляйце беларускае“».
• «Чернику и лисички сдают в Европу, а у нас потом польская в пять раз дороже».
• «Да пусть лучше они сгниют по такой цене».