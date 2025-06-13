Главный банк Беларуси временно отключит серверы 1 13.06.2025, 13:24

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Что будет с карточками и счетами.

Главный банк страны проводит плановые технологические работы. Из-за этого граждане и юридические лица не смогут совершать финансовые операции.

В ближайшие выходные, 14 и 15 июня, Беларусбанк снова займется диагностикой и наладкой своих электронных систем.

Для того, чтобы минимизировать неудобства, финансовая организация планирует их на ночные и утренние часы и приносит извинения за неудобства своим клиентам.

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В результате с 23:00 14 июня до 07:00 15 июня граждане не смогут проводить операции по своим вкладным и текущим счетам.

Сделать это будет невозможно ни в подразделениях банка, ни в ЕРИП, ни в мобильном или интернет-банкинге.

Такие услуги, как погашение кредитов и оформление карточек, финансовая организация тоже отключит на данное время.

Кроме того, с 01:00 до 02:00 15 июня в подразделениях Беларусбанка будут недоступны операции с деньгами и картами.

Серверы для бизнеса тоже встанут

Технологические работы затронут не только граждан, но и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Так, 14 июня с 08:00 до 17:00 в связи с проведением технологических работ могут наблюдаться кратковременные перерывы в работе программного комплекса «Клиент-банк (WEB)», мобильного приложения «M-Business Belarusbank», ПМ «Интернет банк для юридических лиц».

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