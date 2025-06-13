закрыть
13 июня 2025, пятница, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный банк Беларуси временно отключит серверы

1
  • 13.06.2025, 13:24
  • 1,494
Главный банк Беларуси временно отключит серверы

Что будет с карточками и счетами.

Главный банк страны проводит плановые технологические работы. Из-за этого граждане и юридические лица не смогут совершать финансовые операции.

В ближайшие выходные, 14 и 15 июня, Беларусбанк снова займется диагностикой и наладкой своих электронных систем.

Для того, чтобы минимизировать неудобства, финансовая организация планирует их на ночные и утренние часы и приносит извинения за неудобства своим клиентам.

Запасайтесь наличными заранее

В результате с 23:00 14 июня до 07:00 15 июня граждане не смогут проводить операции по своим вкладным и текущим счетам.

Сделать это будет невозможно ни в подразделениях банка, ни в ЕРИП, ни в мобильном или интернет-банкинге.

Такие услуги, как погашение кредитов и оформление карточек, финансовая организация тоже отключит на данное время.

Кроме того, с 01:00 до 02:00 15 июня в подразделениях Беларусбанка будут недоступны операции с деньгами и картами.

Серверы для бизнеса тоже встанут

Технологические работы затронут не только граждан, но и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Так, 14 июня с 08:00 до 17:00 в связи с проведением технологических работ могут наблюдаться кратковременные перерывы в работе программного комплекса «Клиент-банк (WEB)», мобильного приложения «M-Business Belarusbank», ПМ «Интернет банк для юридических лиц».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина