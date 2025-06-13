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Израиль сообщил, что перехватил все иранские дроны и ракеты

  • 13.06.2025, 13:25
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Израиль сообщил, что перехватил все иранские дроны и ракеты

Воздушная тревога в стране отменена.

Вооруженные силы Израиля объявили о перехвате всех иранских дронов и баллистических ракет, которые были направлены в ответ на массированный удар по Ирану, пишет Ynet (перевод — The Moscow Times.

Всего было запущено около ста дронов, и они, по заверению Израиля, были перехвачены за пределами израильского воздушного пространства. Власти Израиля сообщили населению об отмене тревоги и разрешили покинуть места рядом с укрытиями.

«Больше нет необходимости пребывать вблизи защищенных помещений», — сообщило командование тыла страны.

По данным представителя армии Израиля Эффи Дефрина, в бомбардировках ночью было задействовано 200 боевых самолетов, были поражены более 100 целей в Иране. Истребители атаковали объект по обогащению урана в районе Натанза.

«Это крупнейший объект по обогащению урана в Иране, который уже много лет работает с целью получения ядерного оружия», – сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Также власти Израиля подтвердили гибель военных руководителей Ирана: начальника генштаба вооруженных сил и заместителя командующего армией. По оценкам Израиля, война против Ирана продлится несколько недель.

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