В эти выходные Шенгенская зона отмечает 40-летие 13.06.2025, 13:28

Как развивается зона свободного передвижения в новых условиях.

В эти выходные зона Шенгена отмечает 40-летие со дня подписания одноименного соглашения, ставшего важным шагом на пути к свободному передвижению граждан в Европе, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Соглашение, подписанное 14 июня 1985 года пятью странами — Люксембургом, Бельгией, Нидерландами, Францией и Германией, со временем выросло в масштабную зону, которая сегодня включает 29 стран. Последними в этом году к Шенгену присоединились Болгария и Румыния.

Тем не менее в условиях роста миграционного давления ряд государств — в том числе Германия, Франция и Нидерланды — временно восстановили пограничные проверки. Эти меры направлены на борьбу с незаконной миграцией и другими угрозами, и, по словам официальных лиц, вводятся исключительно как мера крайней необходимости.

Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила, что правительство предоставит более развернутое обоснование продления контроля, чтобы обеспечить его соответствие европейскому праву.

Несмотря на временные сложности, страны Евросоюза демонстрируют приверженность принципам Шенгенской зоны. Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден подчеркнул важность сохранения свободы передвижения, а польский министр по делам Европы Адам Шлапка назвал Шенген одним из важнейших достижений ЕС.

Вчера в деревне Шенген состоялась торжественная церемония с участием министров и еврокомиссаров. Представитель Еврокомиссии Магнус Бруннер отметил, что для устойчивого функционирования зоны необходима тесная полицейская координация и эффективная защита внешних границ.

Евросоюз продолжает работать над тем, чтобы сохранять баланс между свободой передвижения и обеспечением безопасности граждан.

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