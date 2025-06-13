Сильный взрыв прогремел в одном из крупнейших городов Ирана
- 13.06.2025, 13:38
- 1,564
Израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе.
В Тебризе, одном из крупнейших городов Ирана, прогремел сильный взрыв, в Сети публикуют видео с места.
Взрыв прогремел в районе аэропорта, сообщает иранское информационное агентство Mehr.
More attacks reported in Tabriz pic.twitter.com/5se2i0dPBM— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 13, 2025
На кадрах, которые начали появляться в соцсетях, можно увидеть, что в небо поднимается большой столб черного дыма.
Tabriz, Iran (airport) pic.twitter.com/gEwB8KXXnj— Mossad Commentary (@MOSSADil) June 13, 2025
Израильское издание Ynet сообщает, что израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе. Это, как утверждается, часть новой волны атака ЦАХАЛ против иранских целей.