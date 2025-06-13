Сильный взрыв прогремел в одном из крупнейших городов Ирана

Израильское издание Ynet сообщает, что израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе. Это, как утверждается, часть новой волны атака ЦАХАЛ против иранских целей.

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