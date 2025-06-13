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Сильный взрыв прогремел в одном из крупнейших городов Ирана

  • 13.06.2025, 13:38
  • 1,564
Сильный взрыв прогремел в одном из крупнейших городов Ирана

Израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе.

В Тебризе, одном из крупнейших городов Ирана, прогремел сильный взрыв, в Сети публикуют видео с места.

Взрыв прогремел в районе аэропорта, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

На кадрах, которые начали появляться в соцсетях, можно увидеть, что в небо поднимается большой столб черного дыма.

Израильское издание Ynet сообщает, что израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе. Это, как утверждается, часть новой волны атака ЦАХАЛ против иранских целей.

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