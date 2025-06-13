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«Истинные белорусы сразу поймут»

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  • 13.06.2025, 13:38
  • 1,288
«Истинные белорусы сразу поймут»

Этот вопрос про муку разделил соцсети на два лагеря.

В социальной сети Threads одна из пользовательниц опубликовала простой, на первый взгляд, вопрос, который, по ее словам, без дополнительных пояснений смогут понять только «истинные белорусы». И действительно — в комментариях многие сразу поняли, о чём речь, хотя их ответы оказались диаметрально противоположными, пишет «Телеграф». А как бы ответили вы?

«Говорят, истинные белорусы не будут уточнять, о чём это, и сразу поймут. Итак, с мукой или без?», — написала в соцсетях пользовательница Валерия Топольняк.

Речь, конечно же, о драниках. Добавлять при их приготовлении муку или нет — это вечный вопрос и спор белорусов.

Вот и в комментах тут же разгорелся мини-диспут — без агрессии, но с долей принципиальности.

Одни стояли на своём: «мука — это для слабаков», другие честно признавались: «у меня без муки не получаются». Были и те, кто, как истинные дипломаты, предлагали чередовать — «все останутся довольны».

Вот лишь несколько мнений:

«С мукой для слабаков, кто не верит, что картошечный крахмал и сам всё прекрасно склеит. С яйцами — туда же.

Лук — АБАВЯЗКОВА! И вкус куда лучше, и картофан не темнеет,» — написал один пользователь.

«Я — без. Только картошка+яйцо+соль. Тогда краешек ажурный и хрустящий,» — поделился другой.

«Истинные белорусы не понимают, так как никогда не делали драники с мукой», — уверенно заявил третий.

«Муку в драники????? Это, по-моему, уже извращение,» — с возмущением бросил кто-то в комментариях.

«С мукой, у меня без муки не получаются,» — честно призналась одна из комментаторок.

«С мукой, яйцом и специями», — рассказала рецепт еще одна.

Кто-то заявил, что добавляет «немножко», а для кого-то «как не сделай, все равно будет вкусно».

К слову, к обсуждению подключились и иностранцы — многие утверждали, что «сразу поняли, о чём речь».

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