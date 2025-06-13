СБУ взялась за путиниста Тимати
- 13.06.2025, 13:47
Российскому музыканту сообщили о подозрении.
Российскому рэперу Тимати, который поддерживает вторжение РФ в Украину, СБУ заочно сообщила о подозрении.
Как стало известно, собрано доказательная база, по которой путинист является одним из участников российской пропаганды. Музыкант был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.
Тимати также поддержал незаконную аннексию украинского Крыма и принимал участие во многих пропагандистских концертах на полуострове.
«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно). Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины», - сказано в сообщении СБУ.