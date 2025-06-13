закрыть
13 июня 2025, пятница, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ взялась за путиниста Тимати

  • 13.06.2025, 13:47
СБУ взялась за путиниста Тимати
Тимати

Российскому музыканту сообщили о подозрении.

Российскому рэперу Тимати, который поддерживает вторжение РФ в Украину, СБУ заочно сообщила о подозрении.

Как стало известно, собрано доказательная база, по которой путинист является одним из участников российской пропаганды. Музыкант был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.

Тимати также поддержал незаконную аннексию украинского Крыма и принимал участие во многих пропагандистских концертах на полуострове.

«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно). Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины», - сказано в сообщении СБУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина