СБУ взялась за путиниста Тимати 13.06.2025, 13:47

Тимати

Российскому музыканту сообщили о подозрении.

Российскому рэперу Тимати, который поддерживает вторжение РФ в Украину, СБУ заочно сообщила о подозрении.

Как стало известно, собрано доказательная база, по которой путинист является одним из участников российской пропаганды. Музыкант был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на выборах.

Тимати также поддержал незаконную аннексию украинского Крыма и принимал участие во многих пропагандистских концертах на полуострове.

«На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Тимуру Юнусову поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно). Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины», - сказано в сообщении СБУ.

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