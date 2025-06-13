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Армия обороны Израиля показала видео ликвидации систем ПВО Ирана

  • 13.06.2025, 13:52
Армия обороны Израиля показала видео ликвидации систем ПВО Ирана
Фото: Getty Images

Уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

Армия обороны Израиля в ходе удара по системе ПВО иранского режима ликвидировала десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«В последние часы истребители ВВС под точным руководством разведывательного управления совершила масштабный удар по системе ПВО иранского режима в Западном Иране», - говорится в сообщении.

В ходе атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

Как отмечается в сообщении, на протяжении всей войны Армия обороны Израиля систематически наносила удары по системе ПВО иранского режима и его доверенных лиц на Ближнем Востоке.

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