Ученые разгадали главный секрет знаменитой королевской династии Польши 1 13.06.2025, 13:55

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Происхождение Пястов долгие годы оставалось загадкой.

Ученые и историки на протяжении двух столетий спорили о происхождении Пястов, первой документально подтвержденной королевской династии Польши. Теперь же исследователям удалось приблизиться к разгадке, пишет The Independent.

Когда Пясты правили в Польше

В издании напомнили, что Пясты правили в Польше с X по XIV век. Ученые предполагали, что они были местными славянскими дворянами моравскими изгнанниками или воинами из Скандинавии.

Генетические и экологические исследования, которые проводит молекулярный биолог Марек Фиглерович из Познаньского технологического университета с 2023 года, дали ряд прямых доказательств об этих загадочных правителях.

Главная подсказка

Самая большая находка была сделана в Плоцком соборе, расположенном в центральной части современной Польши. Там были обнаружены эксгумированные кости, которые датированы периодом между 1100 и 1495 годами. Генетический анализ показал, что несколько человек были близкими родственниками династии Пястов.

«Нет никаких сомнений, что мы имеем дело с подлинными Пястами», - говорил доктор Фиглерович на конференции в мае 2025 года.

Всего польские ученые выделили читаемую ДНК из 33 человек, которые, как предполагается, охватывают весь период существования династии. Скелеты мужчин почти все несут одну редкую группу генетических вариантов на Y-хромосоме.

Происхождение Пястов

Исследование показало, что отцовская линия династии прибыла из окрестностей Северной Атлантики. Тем не менее неизвестно, когда они мигрировали.

Также анализ показал глубокую местную преемственность в более широком населении. Отдельное исследование кладбищ железного века по всей Польше показало, что люди, жившие 2000 лет назад, уже имели генетический состав, характерный для ранних подданных Пястов.

Более того, другая команда ученых из Познани изучала историю местной окружающей среды. Они провели анализ образцов из торфяного дна озера Ледница недалеко от Познани.

В издании подчеркнули, что их исследование показало, что существует резкий перелом в IX веке. Тогда количество пыльцы дуба и липы снизились, а показатели зерновых и пастбищ увеличились. Следы угля и сажи указывают на широко распространенные пожары.

Ученые предположили, что такой сдвиг мог быть вызван подсечно-огневым земледелием и необходимостью прокормить сосредоточенные гарнизоны солдат, которые охраняли местные торговые пути, по которым перевозили янтарь и рабов.

На основе этих данных ученые и историки построили модель обратной связи между численностью населения, серебром, выплачиваемым в качестве дани правителям, и строительством крепостей. Она показала поразительное строительство валов в Познани, Гече и Гнезне около 990 года.

Все эти исследования полагают, что отцовская линия Пястов могла происходить от пиктов или шотландцев. Тем не менее это не обязательно указывает на военное завоевание. Эта династия могла сформироваться через браки людей из разных государств или перемещение знати.

Например, сестра Болеслава Храброго, Светослава, выходила замуж за правителей Дании и Швеции, чьи потомки позже правили Англией. Сети европейской аристократии могли распространяться в большое количество государств.

Не все тайны разгаданы

Сейчас же ученые все еще пытаются выяснить, был ли прародитель Пястов пиктом или шотландцем, а также насколько редкий генетический маркер Пястов среди обычного населения Польши. Еще одной загадкой остается внезапное исчезновение серебра в Польше после 1000 года.

Самой вероятной теорией ученые считают то, что Пясты были не славянами по отцовской линии, но быстро адаптировались, после чего стали частью славянского мира. Их успех объясняется не завоеванием, а исключительной удачей.

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