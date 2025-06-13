Белорусский футбольный тренер готов сменить коллегу в России 13.06.2025, 14:17

Алексей Шпилевский

На вакантное после увольнения Гончаренко место рассматривают еще одного нашего соотечественника.

Белорусский специалист Алексей Шпилевский станет новым главным тренером нижегородского клуба «Пари НН».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт с 36-летним тренером будет подписан на три года, официальное оформление ожидается в ближайшие дни.

Последним клубом Шпилевского был кипрский «Арис», где наш соотечественник трудился с 2022 года.

Он завоевал чемпионский титул и Суперкубок страны в 2023 году.

Наставник покинул команду по завершении сезона-2024/25.

Из слухов о возможных назначениях молодого специалиста назывались варшавская «Легия», пражская «Спарта» и московское «Динамо».

Шпилевский сменит на посту главного тренера Виктора Гончаренко, об уходе которого стало известно из официального сообщения клубной пресс-службы 12 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com