Белорусский футбольный тренер готов сменить коллегу в России
- 13.06.2025, 14:17
На вакантное после увольнения Гончаренко место рассматривают еще одного нашего соотечественника.
Белорусский специалист Алексей Шпилевский станет новым главным тренером нижегородского клуба «Пари НН».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт с 36-летним тренером будет подписан на три года, официальное оформление ожидается в ближайшие дни.
Последним клубом Шпилевского был кипрский «Арис», где наш соотечественник трудился с 2022 года.
Он завоевал чемпионский титул и Суперкубок страны в 2023 году.
Наставник покинул команду по завершении сезона-2024/25.
Из слухов о возможных назначениях молодого специалиста назывались варшавская «Легия», пражская «Спарта» и московское «Динамо».
Шпилевский сменит на посту главного тренера Виктора Гончаренко, об уходе которого стало известно из официального сообщения клубной пресс-службы 12 июня.