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Белорусский футбольный тренер готов сменить коллегу в России

  • 13.06.2025, 14:17
Белорусский футбольный тренер готов сменить коллегу в России
Алексей Шпилевский

На вакантное после увольнения Гончаренко место рассматривают еще одного нашего соотечественника.

Белорусский специалист Алексей Шпилевский станет новым главным тренером нижегородского клуба «Пари НН».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт с 36-летним тренером будет подписан на три года, официальное оформление ожидается в ближайшие дни.

Последним клубом Шпилевского был кипрский «Арис», где наш соотечественник трудился с 2022 года.

Он завоевал чемпионский титул и Суперкубок страны в 2023 году.

Наставник покинул команду по завершении сезона-2024/25.

Из слухов о возможных назначениях молодого специалиста назывались варшавская «Легия», пражская «Спарта» и московское «Динамо».

Шпилевский сменит на посту главного тренера Виктора Гончаренко, об уходе которого стало известно из официального сообщения клубной пресс-службы 12 июня.

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