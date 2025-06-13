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На границе Беларуси с ЕС случился коллапс

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  • 13.06.2025, 14:35
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На границе Беларуси с ЕС случился коллапс

Въезда ожидают тысячи автомобилей.

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о значительном увеличении очередей легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза перед выходными.

Согласно информации с официального сайта ведомства, по состоянию на 12:00 13 июня въезда в польский пункт пропуска Тересполь из Бреста ожидали 1645 легковых автомобилей и 17 автобусов.

По 20 легковых автомобилей находилось в очередях перед литовскими пограничными переходами Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны) и Шалчининкай (Бенякони с белорусской стороны).

Самым загруженным пограничным переходом для грузовиков в Литве остаётся Шалчининкай, где в очереди стоят 540 автомобилей. На выезд в сторону Мядининкай ожидают 370 грузовых автомобилей.

На выезд в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина с белорусской стороны) в очереди находятся 280 грузовиков.

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