На Комаровском рынке подешевели сезонные ягоды 13.06.2025, 14:51

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Клубника, черешня и не только.

На Комаровском рынке в Минске подешевели клубника и черешня. Черешня сейчас стоит от 12 до 14 рублей за килограмм — в два раза дешевле, чем раньше.

Разница в цене из-за происхождения: более дорогая — из Азии (Узбекистан), а более дешевая — из Молдовы. Молдавская черешня менее отборная, но все равно вкусная, пишет Smartpress.

Клубника тоже стала дешевле: самая дешевая — 7,99 рубля за килограмм. Средняя цена — около 10 рублей за килограмм.

Кроме того, можно найти абрикосы по 8—10 рублей, а голубика по-прежнему дорогая — 45—70 рублей за килограмм.

Подешевели баклажаны и болгарский перец — от 5 до 12 рублей за килограмм.

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