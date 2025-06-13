ЕС назначил Ильву Йоханссон специальным посланником по делам украинцев
- 13.06.2025, 14:55
Ранее Украина наградила ее орденом «За заслуги».
Бывший еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон станет специальным посланником ЕС по делам украинских беженцев. Об этом сообщили два официальных источника, знакомых с деталями назначения, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Йоханссон займет новую должность в рамках долгосрочной стратегии Европейской комиссии по поддержке перемещенных лиц из Украины. С 2019 по 2024 год она занимала пост комиссара по внутренним делам, а ранее была министром в правительстве Швеции. Йоханссон неоднократно посещала Украину, в том числе лагеря беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом «За заслуги».
На прошлой неделе Еврокомиссия продлила временную защиту для примерно 4,3 миллиона украинцев, прибывших в ЕС после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Согласно новой стратегии, Евросоюз намерен либо способствовать интеграции украинских граждан на постоянной основе, либо помочь им безопасно вернуться на родину. Также планируется запуск «центров единства» — информационных пунктов, которые будут работать совместно с украинскими властями и оказывать помощь в вопросах адаптации и репатриации.
По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, специальный посланник будет координировать действия, представлять интересы украинцев и внедрять практические инструменты поддержки, включая открытие указанных центров.