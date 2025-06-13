ЕС назначил Ильву Йоханссон специальным посланником по делам украинцев 13.06.2025, 14:55

Ильва Йоханссон

Фото: Nordic Labour Journal

Ранее Украина наградила ее орденом «За заслуги».

Бывший еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон станет специальным посланником ЕС по делам украинских беженцев. Об этом сообщили два официальных источника, знакомых с деталями назначения, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Йоханссон займет новую должность в рамках долгосрочной стратегии Европейской комиссии по поддержке перемещенных лиц из Украины. С 2019 по 2024 год она занимала пост комиссара по внутренним делам, а ранее была министром в правительстве Швеции. Йоханссон неоднократно посещала Украину, в том числе лагеря беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом «За заслуги».

На прошлой неделе Еврокомиссия продлила временную защиту для примерно 4,3 миллиона украинцев, прибывших в ЕС после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Согласно новой стратегии, Евросоюз намерен либо способствовать интеграции украинских граждан на постоянной основе, либо помочь им безопасно вернуться на родину. Также планируется запуск «центров единства» — информационных пунктов, которые будут работать совместно с украинскими властями и оказывать помощь в вопросах адаптации и репатриации.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, специальный посланник будет координировать действия, представлять интересы украинцев и внедрять практические инструменты поддержки, включая открытие указанных центров.

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