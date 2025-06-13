Атака в последнюю минуту: Иран шел на «ядерный прорыв» Бен Каспит

13.06.2025, 15:01

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C этого момента начался обратный отсчет.

Мы все будем помнить, до последнего дня, где мы были в ночь с четверга на пятницу, 13 июня 2025 года.

Израиль готовился к этому событию с 1990-х годов. Тогда глава исследовательского отдела разведывательного управления Генштаба Амос Гилад выявил намерение Ирана достичь военного ядерного потенциала и проинформировал премьер-министра Рабина.

С тех пор Биньямин Нетаниягу неоднократно предупреждал международное сообщество об этом намерении. Меир Даган, глава Моссада, получил приказ от Ариэля Шарона сделать все, чтобы остановить иранскую ядерную программу. Израилю удалось отсрочить иранскую ядерную программу примерно на двадцать лет.

Ожидалось, что Иран получит ядерную бомбу в течение нескольких лет после принятия решения ее создать. В то время в оборонном ведомстве шли дебаты о том, что лучше: действовать, чтобы отсрочить ядерную программу, или действовать, чтобы свергнуть иранский режим, даже если это предполагало удар по его лидерам.

Решение было принято в пользу первого варианта. Пока не ясно, было ли это решение правильным. Пока не ясно, какими будут результаты сегодняшней израильской атаки. Только история научит нас, выбрали ли мы правильный вариант.

Так или иначе, Ирану потребовалось много времени, чтобы достичь ядерного порога. Вместо двух-пяти лет потребовалось двадцать пять лет. В конце концов, они все-таки достигли порога, несмотря ни на что. И когда они его достигли, они не оставили нам выбора.

Еще один спор, который бушевал в израильском руководстве в начале предыдущего десятилетия, касался времени атаки. В то время, в 2011 году, Нетаниягу и Эхуд Барак считали, что атаковать следует немедленно, руководители силовых структур не согласились. Меир Даган, который был главой Моссада, сказал, что Израиль должен атаковать Иран только «когда нож будет у шеи». Он имел в виду нашу шею. Барак в конце концов пожалел об этом. Нетаниягу не набрался достаточно смелости. Он мог бы напасть в 2012 или 2013 году, но в последнюю минуту решил этого не делать.

Прошло еще 13 лет, прежде чем мы наконец достигли ситуации, которую описал Меир Даган: нож у шеи. Быть или не быть. И такова ситуация сейчас.

В последнее время израильская разведка выяснила, что Иран начал процесс «прорыва» к ядерному оружию, и с этого момента начался обратный отсчет. «Прорыв» означает активацию «оружейной части проекта» и спешное прохождение всех дополнительных стадий, необходимых для превращения страны, которая обогащает уран в количестве, необходимых для бомбы, в страну, имеющую бомбу.

Это проект, который должен превратить уран, обогащенный до оружейного уровня, в бомбу. Не просто бомбу, а боевую часть размером с баскетбольный мяч. Должна быть возможность собрать боеголовку баллистической ракеты, провести испытания и убедиться, что все работает, и создать специальный ядерный детонатор, который активирует ядерный заряд на определенной высоте над целью.

Проблема в том, что в отличие от обогащения урана, которое оставляет четкий след радиоактивности и которое очень трудно скрыть от эффективной разведки, «оружейная часть проекта» является скрытым мероприятием, которое может не оставлять следов. Несколько ученых и инженеров, несколько закрытых комнат глубоко под землей, и все. Когда вы дойдете до стадии испытания, это необратимо.

Военная разведка и Моссад определили, что иранцы приступили к этому «прорыву». Сразу после этого в АМАНе был создан специальный отдел для наблюдения за иранской деятельностью и специальный отдел в ВВС для планирования атаки. В то же время были разработаны совершенно новые возможности атаки, увеличившие шансы остановить проект и нанести ему значительный ущерб.

В это стоит вникнуть глубже: Иран подготовил план уничтожения Израиля. Это не просто заголовок. Это реальный план, подробный, обширный и дьявольский. Этот план включал кольцо удушения и огня, которое было установлено вокруг Израиля с ХАМАСом и «Исламским джихадом» здесь, «Хизбаллой» в Ливане, шиитскими ополченцами в Ираке и Сирии, баллистическими возможностями хуситов в Йемене, попыткой проникнуть в Иорданию и многим другим.

И план включал одновременное использование всех этих сил, вторжение различных милиций в Израиль после волны баллистических атак. План даже включал эвакуацию израильского населения в концентрационные лагеря. Я знаю, это звучит как фантазия, но этот план существовал и был близок к реализации.

Тот, кто все нарушил, был Яхья Синуар. Израиль уснул и позволил Ирану вырастить всех этих монстров на своих границах. Синуар слишком рано активировал план уничтожения, не скоординировав действия ни с кем другим. Сделав это, он сам себя погубил и нанес серьезный ущерб плану уничтожения Израиля.

То, что произошло дальше, завораживает: иранцы решили пойти на прорыв. Вместо того чтобы попытаться восстановить Иран и отказаться от бомбы, Хаменеи решил выложиться на полную ради ядерного оружия здесь и сейчас. Он понимал, что иранский режим висит на волоске и что если этого не произойдет сейчас, то больше никогда не произойдет. Он приказал начать «прорыв». Тот самый прорыв, который обнаружил Израиль и который сейчас пытается сорвать.

Вот тут надо сделать примечание. То, что было написано здесь до сих пор, исходит из израильской оценки. Это не высечено на камне. Вопросы, которые нужно будет задать после того, как пыль уляжется, таковы: действительно ли Иран начал «прорыв» в ядерной программе или это были только приготовления к этому? Был ли приказ аятоллы Хаменеи пойти за бомбой здесь и сейчас?

По некоторым признакам, существуют разногласия во мнениях между американской и израильской разведкой по этим вопросам. Американцы, по-видимому, думают иначе. Есть и те в Израиле, кто думает иначе. У нас будет время для обсуждения. Будем надеяться, что мы сможем разобраться.

Остается определить, были ли действия Израиля успешными. Какой ущерб нанесен? Сколько времени потребуется Ирану, чтобы восстановить уничтоженное? Насколько остановили ядерный проект? Все эти вопросы открыты. Мы в начале, а не в конце. Единственное, что можно определить с уверенностью прямо сейчас, — это то, что мы находимся в исторической войне. Не меньше.

То, что ВВС (и фактически весь ЦАХАЛ вместе с Моссадом) делают с раннего утра, очень сложно: атакуют различные ядерные объекты, запасы обогащенного урана, ликвидируют ученых-атомщиков и высокопоставленных военных и пытаются нанести ущерб возможностям Ирана атаковать нас: баллистические ракеты, пусковые установки, склады боеприпасов, ангары беспилотников.

Тем временем Иран запустил в нас около сотни беспилотников. Это первая ласточка. Эта статья была написана, когда они летели сюда, и десятки пилотов ВВС атаковали их над территорией соседей Израиля.

Вопрос в том, что будет дальше. В какой степени Иран способен сейчас поменяться с нами ролями и попытаться нанести Израилю значительный ущерб, запустив десятки, а может и сотни баллистических ракет? Ответы на этот вопрос мы получим в ближайшие дни.

Очень важно подчеркнуть: когда беспилотники или ракеты падают здесь (а будем надеяться, что этого не произойдет), очень важно не распространять видео, не распространять фотографии, не называть места попаданий. Это критически важно. Иранцы внимательно относятся к израильским СМИ и социальным сетям.

Для них важно понимать, куда попадают их ракеты или беспилотники. Не нужно помогать им в этом. Мы достаточно помогли им с невероятной болтливостью некоторых «комментаторов» в последние дни, включая тех, кто называл предполагаемую дату атаки или говорил «в ближайшие дни». Ирану не нужна разведка, мы сами все расскажем. Лучше это прекратить.

Другие важные вопросы: где будут США? Будет ли американский оборонный зонтик? Присоединятся ли американцы к атаке в какой-то момент? Используют ли они теперь весь свой вес, чтобы изолировать Иран и не дать ему восстановиться?

И самое интересное: была ли атака скоординирована с США? Был ли президент Трамп, который только вчера вечером заявил, что он «не хочет, чтобы Израиль атаковал», посвящен в тайну или он участвовал в израильско-американской дезинформационной операции?

Мы узнаем все это очень скоро. Сейчас американцы находятся в нерешительности. По моему мнению, они дают Ирану понять, что если он сейчас подожжет весь Ближний Восток, если он запустит ракеты по американским базам или нефтяным объектам Саудовской Аравии/Эмиратов, то США обрушатся на него со всей своей мощью. Цель: сдержать ситуацию, не получить всеобъемлющую войну на Ближнем Востоке, которая также может перерасти в мировую войну.

Однажды китайскому лидеру Дэн Сяопину задали вопрос, была ли Французская революция успешной. «Слишком рано говорить», — ответил он. Была ли израильская атака на Иран успешной? Находимся ли мы на пороге матери всех войн, которая продлится недели, а может быть, и месяцы? Каков будет результат и удастся ли убрать иранскую опасность с повестки дня?

На все вопросы на них скоро будут даны ответы. Несомненно то, что завтра утром снова взойдет солнце, и вы найдете здесь Государство Израиль. Гораздо более сильное, чем думали наши враги, когда они готовили «план уничтожения» нас.

Бен Каспит, Walla

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