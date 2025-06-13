Новый бюджетный кроссовер Renault превратили в специальный внедорожник 13.06.2025, 15:07

1,142

Автомобиль удивил своим оснащением.

Стильный бюджетный кроссовер Renault 4 E-Tech 2025 года оказался популярной машиной. Новая модель уже отправилась в продажу. Теперь ее превратили во внедорожник со специальным назначением.

Подробности про автомобиль сообщили на сайте производителя. Новый Renault 4 vision 4rescue 2026 получил увеличенный дорожный просвет и другие покрышки. С некоторыми изменениями во внешности электрокар выглядит необычно.

Однако самое интересное подготовили в оснащении Renault 4 vision 4rescue. На крыше появился специальный бокс с дронами, которыми можно управлять с помощью оборудования в автомобиле. Это поможет в спасательных операциях.

Силовая установка Renault 4 vision 4rescue представлена двумя электромоторами. Мощность не называют, но отдача превышает 200 сил. И появился полный привод. Пока у автомобиля статус концепта.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км для серийной модели. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км. Цена Renault R4 2026 модельного года – около 29 000 евро за базовый вариант.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com