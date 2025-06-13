«Борт номер 1» Израиля перебазирован на Кипр
- 13.06.2025, 15:14
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Как и многие другие самолеты.
«Борт номер 1» Израиля, правительственный самолет «Кнаф Цион», был сегодня перебазирован из аэропорта «Бен-Гуриона» на Кипр, как и многие другие самолеты, сообщает newsru.co.il.
FlightRadar фиксировал перемещение «Кнаф Цион» несколько часов назад. Позже сведения о его перебазировании были подтверждены, и стало известно, что самолет находится на Кипре.
Израильские авиакомпании «Эль-Аль», «Исраэйр», «Аркия», Air Haifa эвакуировали свои самолеты из аэропорта «Бен-Гурион», переправив их на Кипр и в другие европейские аэропорты.
Эвакуация связана с тем, что «Бен-Гурион» в ближайшие дни может быть одной из основных целей для атак со стороны Ирана.