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«Борт номер 1» Израиля перебазирован на Кипр

  • 13.06.2025, 15:14
  • 2,276
«Борт номер 1» Израиля перебазирован на Кипр

Как и многие другие самолеты.

«Борт номер 1» Израиля, правительственный самолет «Кнаф Цион», был сегодня перебазирован из аэропорта «Бен-Гуриона» на Кипр, как и многие другие самолеты, сообщает newsru.co.il.

FlightRadar фиксировал перемещение «Кнаф Цион» несколько часов назад. Позже сведения о его перебазировании были подтверждены, и стало известно, что самолет находится на Кипре.

Израильские авиакомпании «Эль-Аль», «Исраэйр», «Аркия», Air Haifa эвакуировали свои самолеты из аэропорта «Бен-Гурион», переправив их на Кипр и в другие европейские аэропорты.

Эвакуация связана с тем, что «Бен-Гурион» в ближайшие дни может быть одной из основных целей для атак со стороны Ирана.

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