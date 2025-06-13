Какая погода ожидает белорусов на выходных и далее 13.06.2025, 15:23

Будет все теплее.

В Беларуси в предстоящие выходные будет теплеть, но все еще местами могут быть дожди, сообщил Белгидромет. На субботу объявлен желтый уровень опасности.

На день пятницы, 13 июня, был объявлен оранжевый уровень опасности — из-за усиления северо-западного и северного ветра порывами 15−20 м/с. На субботу, 14 июня, объявлен уже желтый уровень — из-за гроз на востоке страны и усиления северного ветра порывами 15−18 м/с.

В целом в субботу ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по восточной половине небольшие кратковременные дожди, по востоку местами грозы. Ветер северный умеренный до порывистого, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7…+13°С, днем +18…+23°С.

В воскресенье, 15 июня, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами по востоку порывистый. Температура воздуха ночью +7…+13°С, днем +19…+25°С.

В понедельник, 16 июня, будет тоже преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха ночью +7…+13°С, днем +21…+28°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com