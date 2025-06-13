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В каких случаях белорусы могут заменить отпуск деньгами

  • 13.06.2025, 15:32
В каких случаях белорусы могут заменить отпуск деньгами

Есть ряд нюансов.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией.

Компенсация вместо отпуска возможна, если:

— Вас отозвали из отпуска, и вы уже использовали не менее 14 дней отдыха в этом году.

— Вы увольняетесь – тогда выплачивают все неиспользованные дни.

В остальных случаях:

— Можно компенсировать только дни свыше 21. И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.

— Запрещено компенсировать отпуск работникам вредных и опасных производств. Тем, кто трудится в зоне радиоактивного загрязнения. Беременным и несовершеннолетним сотрудникам.

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