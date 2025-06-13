В каких случаях белорусы могут заменить отпуск деньгами
- 13.06.2025, 15:32
Есть ряд нюансов.
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, когда можно заменить трудовой отпуск денежной компенсацией.
Компенсация вместо отпуска возможна, если:
— Вас отозвали из отпуска, и вы уже использовали не менее 14 дней отдыха в этом году.
— Вы увольняетесь – тогда выплачивают все неиспользованные дни.
В остальных случаях:
— Можно компенсировать только дни свыше 21. И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и это устраивает нанимателя.
— Запрещено компенсировать отпуск работникам вредных и опасных производств. Тем, кто трудится в зоне радиоактивного загрязнения. Беременным и несовершеннолетним сотрудникам.