В Сербии вместо самых ярких моментов матча с Андоррой показали геймплей eFootball 13.06.2025, 15:42

В эфир вышло курьезное видео.

На сербском телеканале планировали показать победу национальной сборной, но вместо этого в эфир вышло курьезное видео, которое развеселило зрителей. Они не увидели лучшие моменты игры Сербия-Андорра. Вместо этого на экране «бегали» пиксельные «футболисты» из eFootball, а ведущая рассказывала о чудесной игре, не замечая ничего подозрительного, заметили в соцсетях.

В фрагменте трансляции речь идет о телеканале Vesti. В 13:59 11 июня сербам сообщили о футбольном матче, в котором их сборная победила со счетом 3-0. Однако, кто и в каких ситуациях забивал голы, они не увидели, поскольку вместо реальных кадров им показали несколько минут компьютерной игры, написал в Instagram пользователь с ником trikornepenal.

Пост пользователя появился 11 июня, спустя сутки после матча. Ведущая сообщила, что сербская команда выиграла в матче группы К четвертого отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Слышно, что все три гола забил Александр Митрович, который играл 100-й матч за национальную сборную. Тем временем видео на экране вызывало вопросы: на краю поля все видели надписи eFootball, а футболисты выглядели слишком схематично. Пользователь, выложивший видео, опубликовал три эмодзи, которые насмехались над видео.

«Сербия в итоге победила со счетом 3:0 и одержала свою первую победу в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года»,— говорила ведущая, не замечая ничего необычного.

В течение суток курьезное видео понравилось почти 12 тыс. пользователей. Также появились десятки комментариев: кто-то не верил собственным глазам, кто-то смеялся, кто-то писал, что «такого даже в Диснейленде нет».

На портале «Спорт.ua» можно узнать детали матча, которому обрадовались сербы. Как выяснилось, все три гола действительно забил Митрович. Первые точные удары — на 12-й и 24-й минутах, третий — пенальти (на 53-й).

eFootball— это видеоигра, симулятор футбольного матча, созданный в 2021 году японской компанией Konami. С тех пор вышло несколько обновлений: последнее — в сентябре 2024 года. Если посмотреть последний релиз, то можно увидеть, как «футболистов» показывают крупным планом, но все равно заметно, что это — компьютерная графика, которая пока далека от видео реальной игры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com