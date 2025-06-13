В Минске из-под земли забил фонтан воды 13.06.2025, 15:48

Фото: Onliner

Коммунальщики назвали причину случившегося.

Около одной из хрущевок в Первомайском районе Минска заметили фонтан воды, пробившийся из-под земли и повредивший дорожное покрытие. Коммунальщики назвали причину случившегося.

Как написало издание Onliner, ЧП произошло около одной из пятиэтажек по ул. Кнорина. Судя по видео, высота фонтана — больше припаркованной на дороге легковушки, вода с него лилась по улице.

В ЖЭУ №3 Первомайского района сообщили об аварии вблизи дома по ул. Кнорина, 12. По предварительным данным коммунальщиков, потек пожарный гидрант, который размещен в колодце под землей.

В ЖЭУ добавили, что заявку передали в «Минскводоканал» и в ближайшее время специалисты должны устранить течь. В официальном Telegram-канале «Минскводоканала» об аварии пока ничего не говорили.

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