В Минске из-под земли забил фонтан воды
- 13.06.2025, 15:48
Коммунальщики назвали причину случившегося.
Около одной из хрущевок в Первомайском районе Минска заметили фонтан воды, пробившийся из-под земли и повредивший дорожное покрытие. Коммунальщики назвали причину случившегося.
Как написало издание Onliner, ЧП произошло около одной из пятиэтажек по ул. Кнорина. Судя по видео, высота фонтана — больше припаркованной на дороге легковушки, вода с него лилась по улице.
В ЖЭУ №3 Первомайского района сообщили об аварии вблизи дома по ул. Кнорина, 12. По предварительным данным коммунальщиков, потек пожарный гидрант, который размещен в колодце под землей.
В ЖЭУ добавили, что заявку передали в «Минскводоканал» и в ближайшее время специалисты должны устранить течь. В официальном Telegram-канале «Минскводоканала» об аварии пока ничего не говорили.