«Зеленый свет» от США: Axios раскрыл детали израильского удара по Ирану 13.06.2025, 15:55

1,484

Операцию готовили восемь месяцев.

Атака Израиля на Иран, в результате которой были поражены ядерные объекты ракетные площадки, а также уничтожены ученые-ядерщики и важные генералы, стала результатом восьми месяцев интенсивных тайных приготовлений. Об этом пишет Axios со ссылкой на свои источники.

«Идея операции, одновременно направленной против ракетных и ядерных программ Ирана, которые Нетаньяху назвал экзистенциальными угрозами Израилю, возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре», - пишет издание.

Причиной послужила угроза от быстрорастущего ракетного арсенала Ирана, а также ослабление противовоздушной обороны страны после ответного удара Израиля. Еще одним фактором были разведданные об исследованиях и разработках в области ядерного оружия, которые указывали на то, что Иран может создать бомбу быстрее.

Планы Израиля ускорило также запланированное открытие в ближайшие недели нового подземного обогатительного предприятия в Иране, которое будет неуязвимо даже для мощных американских противобункерных ракет.

При этом израильская операция включала не только авиаудары. По словам официальных лиц, израильская разведывательная служба Моссад имеет на земле агентов, которые проводят тайные диверсионные операции на объектах ракетной и противовоздушной обороны.

Неофициальный «зеленый свет» от США

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа вопреки публичной позиции о неучастии в конфликте Израиля и Ирана по неофициальным каналам дала «зеленый свет» на массированный удар.

«Два израильских чиновника заявили Axios, что Трамп и его помощники только притворялись, что выступают против израильской атаки публично, и не выражали своего несогласия в частном порядке. «У нас был четкий зеленый свет США», — заявил один из них.

По их словам, цель состояла в том, чтобы убедить Иран в том, что атака не будет неизбежной, и убедиться, что иранцы из списка целей Израиля не переедут в новые места.

Помощники Нетаньяху даже проинформировали израильских журналистов о том, что Трамп пытался остановить израильский удар в телефонном разговоре в понедельник, когда на самом деле разговор касался координации перед атакой, говорят израильские чиновники.

Трамп позже подтвердил, что знал о предстоящей атаке, но подчеркнул, что США не принимали в ней никакого военного участия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com