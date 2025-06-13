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Банки Беларуси продолжают вводить изменения по кредитам

  • 13.06.2025, 15:58
Банки Беларуси продолжают вводить изменения по кредитам

Одни новшества клиентам на руку, другие же — явно нет.

У двух банков появились изменения по кредитам. В одном случае они могут порадовать клиентов, во втором — огорчить, пишет «Зеркало».

«Банк БелВЭБ» снизил процентные ставки по кредиту «На белорусские товары». К примеру, для варианта на 2−6 месяцев ставки упали на 3,4 процентных пункта — до 11,5% годовых, а на 7−12 месяцев — на 2,9 процентных пункта (до 14%).

При этом вариант займа на 13−60 месяцев (ставка 17,7%) был разделен на два — 13−36 месяцев (под 16%) и 37−60 месяцев (16,4%).

«Альфа-Банк» поднял ставку по кредиту «Покупка частями» на 4 процентных пункта — до 17,9% годовых.

Какова ситуация с долгами по кредитам и чего опасается Нацбанк

Напомним, в апреле нынешнего года регулятор призвал коммерческие банки переключиться на кредиты для бизнеса и не так активно выдавать потребительские займы населению.

Задолженность населения перед банками по кредитам на 1 мая составила почти 27,4 млрд рублей, следует из данных Нацбанка. Это очередной рекорд.

У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».

Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

Тем не менее регулятор с марта не менял расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.

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