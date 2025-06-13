«Путин будет пытаться торговать воздухом» 13.06.2025, 16:05

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Фото: Getty Images

Что будут делать Штаты и Россия на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии для ZN.UA объяснил, что будет делать российское руководство на фоне ударов Израиля по Ирану. По его мнению, Владимир Путин будет пытаться выставить себя посредником и реальным игроком на Ближнем Востоке, хотя реального влияния на иранцев он не имеет.

«Путин будет пытаться выставить себя как гарант или посредник. Торговать воздухом, проще говоря. Ведь он не имеет реального влияния на иранцев. И потирать руки от высоких цен на нефть, конечно. Будет пытаться представлять Россию как реального игрока на Ближнем Востоке», - указал он.

Данилов отметил, что Путину очень выгоден Иран, который загнан в угол, но в котором при этом сохранится режим. Однако это не гарантировано, добавил он.

По мнению Данилова, Москва будет помогать Тегерану и пытаться воспользоваться ситуацией по максимуму. Однако он сомневается, что россияне действительно чем-то могут помочь иранцам.

Относительно роли США в конфликте, эксперт напомнил, что Штаты уже пообещали защищать Израиль. Однако они в первую очередь будут защищать собственные базы, в частности в Бахрейне, Катаре и Иордане. По его мнению, сейчас США пытаются создать коалицию стран, которые бы присоединились к ним, но с европейскими союзниками, в частности Францией и Британией.

«За этим будет интересно наблюдать, как администрация Трампа будет получать фидбэк на свою неуклюжую политику в отношении европейских стран, сейчас, когда они будут нуждаться (в них)», - отметил Данилов.

Также он указал, что Ирану бесспорно удастся втянуть в войну свои прокси, в частности ливанскую «Хезболлу». Однако есть вопросы относительно их возможностей.

«Способными остались хуситы. Определенные способности есть у иракских прокси. Тревожный звонок для Израиля это заявление (иракского шиитского лидера) Муктады ас-Садра, который имеет поддержку большинства шиитов Ирака. Который, кстати, выступал против вмешательства Ирана в иракские дела. Но сейчас он резко осудил нападение Израиля и сказал, что это война. И вот эта консалидация шиитов опасна», - пояснил эксперт.

Но, по его словам, снова встает вопрос об их состоятельности. После потери Сирии и Ливана, после потери «Хезболлой» своих позиций, у них не так много возможностей, резюмировал Данилов.

Напомним, Тегеран отказался от участия в переговорах с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня. В то же время президент Дональд Трамп уже призвал Тегеран заключить новую ядерную сделку, предостерег, что последствия отказа от сделки будут «значительно хуже любых ожиданий». Он добавил, что Иран должен заключить соглашение, «чтобы спасти то, что когда-то было известно как Иранская империя».

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