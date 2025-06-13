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Marvel научила Тома Хиддлстона драться — в «Жизни Чака» он научился танцевать

  • 13.06.2025, 16:24
Marvel научила Тома Хиддлстона драться — в «Жизни Чака» он научился танцевать

Даже супергерои умеют двигаться под босса-нову.

Звезда Marvel Том Хиддлстон удивил поклонников неожиданным перевоплощением. В новом фильме «Жизнь Чака» (The Life of Chuck), снятом Майком Флэнеганом по повести Стивена Кинга, актер вместо привычных трюков и боев исполнил сложную танцевальную сцену, ставшую кульминацией его роли, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя Хиддлстон провел на съемочной площадке всего пять дней, большую часть этого времени он посвятил репетициям танца, сочетающего джаз, свинг, сальсу, ча-ча-ча, босса-нову и даже польку. Хореографом сцены выступила Мэнди Мур (не актриса, а постановщица из «Ла-Ла Ленда»), а музыку написала барабанщица The Pocket Queen, появившаяся в кадре.

Актер признался, что тренировки были не менее интенсивны, чем подготовка к каскадерским трюкам в роли Локи: «Движения в боевых сценах Marvel были сродни танцу. Это помогло мне и здесь», — отметил он. К сцене его готовила хореограф Стефани Пауэлл в Лондоне.

Хиддлстон рассказал, что сценарий поразил его своей философией: «Фильм напоминает, что в каждом, даже самом обыденном человеке, скрыта магия. И в финале жизни остаются только любовь и радость».

Несмотря на короткое экранное время, игра Хиддлстона делает образ Чака запоминающимся. Актер также подтвердил участие в предстоящем фильме Marvel «Мстители: Судный день», но детали держит в секрете.

«Жизнь Чака» выходит в прокат как фильм о жизни, смерти и танцах — и доказывает, что даже супергерои умеют двигаться под босса-нову.

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