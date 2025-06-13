В Беларуси запрещают популярный алкоголь 13.06.2025, 16:27

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Из-за опасности для здоровья.

К летнему сезону полки магазинов полняются алкогольной и слабоалкогольной продукцией с яркими этикетками. Но порой она способна навредить здоровью даже больше, чем традиционно предупреждает Минздрав.

Так, Госстандарт выявил опасную медовуху, которая могла вызывать у потребителей аллергию и противопоказана при ряде заболеваний. Все из-за консерванта сернистой кислоты (диоксида серы), которая даже не была заявлена в составе.

Теперь такую продукцию запрещено ввозить и продавать на территории страны.

В бан отправилась медовуха со вкусом «пихта-манго» под названием «Хель владычица» и ежевичная медовуха «Кровь ётуна».

Эти напитки производит в России ООО «Медоварня Традиции предков». На этикетке заявлено, что это натуральный продукт.

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