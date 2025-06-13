Израиль хитростью собрал командование ВВС Ирана на совещание перед ударом 13.06.2025, 16:35

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И знал, как удержать их там.

Израильским спецслужбам удалось заманить высокопоставленных командиров военно-воздушных сил Ирана на совещание перед тем, как по ним нанесли удар.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на израильского представителя сил безопасности.

«Мы провели ряд целенаправленных действий, которые помогли нам лучше их изучить, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение», — отметил собеседник издания.

По его словам, Израиль сознательно способствовал тому, чтобы иранские офицеры собрались в одном месте — и знал, как удержать их там.

Представитель также сообщил, что операция оказалась более успешной, чем ожидалось. По данным источника, израильские силы нанесли удар по системам ПВО и баллистическим ракетам, которые предназначались для применения против Израиля.

Ночью 13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана, атаковав около 100 объектов. Поврежден главный объект страны по обогащению урана в городе Натанз. Взрывы раздавались и в Тегеране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции Народ как лев, целями стали ядерная инфраструктура, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана.

В результате ударов известно о гибели по меньшей мере трех высокопоставленных чиновников Ирана, а также ряда физиков-ядерщиков.

Вооруженные силы Ирана и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозили Израилю и США «жестким ответом» за ночные удары. Иран уже запустил на Израиль около 100 дронов.

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