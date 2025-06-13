В Литве уничтожили семь тонн шоколадных конфет, которые везли в Беларусь

В Литве уничтожили семь тонн шоколадных конфет, которые везли в Беларусь11
- 13.06.2025, 16:44
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Этого потребовали владельцы торгового знака Ferrero.
В Клайпедском морском порту литовские таможенники уничтожили 7 тонн поддельных шоколадных конфет с надписью «DEFFERO». Дизайн упаковки и надписи были идентичны продукции известного бренда «FERRERO S. P. A.».
Таможенники заподозрили, что это может быть контрафактная продукция. Они задержали шоколадные конфеты и начали расследование, сообщает DELFI.
В транзитной декларации было указано, что товар произведен в Китае. Продавцом партии конфет была обозначена болгарская компания, а получателем — белорусская.
Клайпедские таможенники связались с представителем владельца товарного знака «FERRERO S. P. A.», и тот подтвердил, что задержанные шоколадные конфеты были изготовлены с нарушением прав интеллектуальной собственности. Компания FERRERO потребовала уничтожить контрафактную продукцию.
Предполагается, что если бы задержанный товар попал на рынок и продавался как оригинальная продукция, его стоимость достигла бы 282 тысяч евро.