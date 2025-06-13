Основатель выпустившей Лабубу компании попал в топ-10 богатейших людей Китая 3 13.06.2025, 16:51

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Его состояние оценили в $22,7 млрд.

Основатель компании Pop Mart, которая выпустила популярные игрушки Лабубу, оказался в топ-10 богатейших людей Китая. Произошло это из-за ажиотажа вокруг игрушек, пишет издание Forbes.

38-летний Ван Нин впервые вошел в десятку самых богатых людей Китая по версии Forbes. Его состояние оценили в $22,7 млрд.

К слову, он оказался еще и самым молодым участником списка, в который также входят основатель ByteDance Чжан Имин и сооснователь Tencent Ма Хуатэн.

По итогам I квартала 2025 года продажи Pop Mart выросли на 170% год к году. При этом цена акций компании выросла втрое, до 270 гонконгских долларов ($34,40). Причем на фоне спроса в США и Европе на одну из линеек компании — игрушки-брелоки Лабубу — Deutsche Bank поднял целевую цену акций компании на 52%, до 303 гонконгских долларов ($38,6).

Pop Mart, пекинская компания, основанная Ван Нином в 2010 году, изначально начинала как мультибрендовый ретейлер. Сейчас ее рыночная капитализация достигла 365 млрд гонконгских долларов, или $46,5 млрд.

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