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Белоруска рассказала, сколько потратила денег на открытие польского шенгена

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  • 13.06.2025, 17:12
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Белоруска рассказала, сколько потратила денег на открытие польского шенгена

Пришлось воспользоваться услугами «помогаторов».

Белоруска Екатерина рассказала, что отдала две тысячи рублей за оформление польского шенгена себе и своему парню. Молодые люди пользовались услугами «помогаторов» — людей, которые помогают с подбором очереди в посольство. Видео о своих расходах на визу девушка опубликовала в TikTok, пишет «Зеркало».

@chereikolife А сколько отдали вы и с какого раза получили? #беларусь🇧🇾 #рекомендации #виза #визавпольшу #рабочаявиза #популярное #наработу #переезд #брест #работавпольше #рабочаявиза ♬ оригинальный звук - Лёха & Катя

За услуги «помогатора» молодые люди отдали 640 рублей за двоих человек, страховки обошлись в 300 рублей за двоих, печать документов и фотографий — 40 рублей, приглашение от работодателя из Польши, чтобы проще было получить визу, — 500 рублей за двоих, еще 320−340 рублей за визу на одного человека.

В комментариях пользователи рассказали, сколько они платили за визу.

• «У меня помогатор взял 750. И виза 370», — Дмитрий Житко.

• «У меня 3 отказа. И это после года работы в Польше», — Kshisik.

• «У меня такой помощник обошелся в 450 рублей + 300 подача + 100 за премиум подачу. Фото и анкета — 30 рублей, страховка на три месяца — 65. По итогу сумма вышла в 945 рублей. И виза будет на три месяца, так как больше 6 месяцев не могла пройти верификацию», — Alenka.

• «У меня 650 помогатор, где такие за 350 сидят?» — numvolker.

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