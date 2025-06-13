СМИ: На ядерном объекте в Иране есть утечка радиации
- 13.06.2025, 17:22
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Взорван один из наиболее охраняемых и стратегически важных компонентов иранской ядерной программы.
Иранские СМИ, со ссылкой на власти страны, раскрыли масштаб ущерба удара Израиля по объекту в Натанзе.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) официально подтвердила, что внутри ядерного объекта в Натанзе была обнаружена утечка радиоактивных веществ. По заявлению ведомства, на данный момент нет признаков того, что радиация вышла за пределы комплекса, и потому, как утверждают власти, угрозы для населения и окружающей среды нет.
Представители организации подчёркивают, что в настоящее время проводятся работы по локализации и радиационной очистке в пределах объекта. Только после завершения этих процедур можно будет дать более точную оценку масштабов нанесённого ущерба, пишет «Курсор».
Ядерный объект в Натанзе — один из наиболее охраняемых и стратегически важных компонентов иранской ядерной программы. Он ранее уже становился мишенью атак, включая кибероперации и взрывы, в которых Иран обвинял Израиль.