закрыть
13 июня 2025, пятница, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: На ядерном объекте в Иране есть утечка радиации

  • 13.06.2025, 17:22
  • 2,364
СМИ: На ядерном объекте в Иране есть утечка радиации
Иллюстративное фото

Взорван один из наиболее охраняемых и стратегически важных компонентов иранской ядерной программы.

Иранские СМИ, со ссылкой на власти страны, раскрыли масштаб ущерба удара Израиля по объекту в Натанзе.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) официально подтвердила, что внутри ядерного объекта в Натанзе была обнаружена утечка радиоактивных веществ. По заявлению ведомства, на данный момент нет признаков того, что радиация вышла за пределы комплекса, и потому, как утверждают власти, угрозы для населения и окружающей среды нет.

Представители организации подчёркивают, что в настоящее время проводятся работы по локализации и радиационной очистке в пределах объекта. Только после завершения этих процедур можно будет дать более точную оценку масштабов нанесённого ущерба, пишет «Курсор».

Ядерный объект в Натанзе — один из наиболее охраняемых и стратегически важных компонентов иранской ядерной программы. Он ранее уже становился мишенью атак, включая кибероперации и взрывы, в которых Иран обвинял Израиль.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина