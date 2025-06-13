СМИ: На ядерном объекте в Иране есть утечка радиации 13.06.2025, 17:22

2,364

Иллюстративное фото

Взорван один из наиболее охраняемых и стратегически важных компонентов иранской ядерной программы.

Иранские СМИ, со ссылкой на власти страны, раскрыли масштаб ущерба удара Израиля по объекту в Натанзе.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) официально подтвердила, что внутри ядерного объекта в Натанзе была обнаружена утечка радиоактивных веществ. По заявлению ведомства, на данный момент нет признаков того, что радиация вышла за пределы комплекса, и потому, как утверждают власти, угрозы для населения и окружающей среды нет.

Представители организации подчёркивают, что в настоящее время проводятся работы по локализации и радиационной очистке в пределах объекта. Только после завершения этих процедур можно будет дать более точную оценку масштабов нанесённого ущерба, пишет «Курсор».

Ядерный объект в Натанзе — один из наиболее охраняемых и стратегически важных компонентов иранской ядерной программы. Он ранее уже становился мишенью атак, включая кибероперации и взрывы, в которых Иран обвинял Израиль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com