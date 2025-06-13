закрыть
13 июня 2025, пятница, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Универсальный транспорт: в продажу поступил первый в мире летающий мотоцикл-амфибия

  • 13.06.2025, 17:36
Универсальный транспорт: в продажу поступил первый в мире летающий мотоцикл-амфибия

Он способен передвигаться по суше, воде и воздуху.

Китайский стартап Kuickwheel начал предварительные продажи летающего мотоцикла Skyrider X6. Оно способно передвигаться по суше, воде и воздуху.

Первый серийный летающий электробайк оказался не слишком дорогим. Его цена стартует с 498 800 юаней ($69 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Kuickwheel Skyrider X6 — одноместная трехколесная капсула на колесах. Она изготовлена из карбона и алюминия и имеет большую площадь остекления. Грузоподъемность составляет 100 кг.

В салоне установили руль для езды по суше, дисплей и джойстик для полета. Впрочем, есть и автопилот — он позволяет не только полностью автоматизированный полет, но и вертикальные взлет и посадку.

Kuickwheel Skyrider X6 оснащен электромотором и способен ехать по дороге со скоростью до 70 км/ч. Его герметичный кузов позволяет преодолевать водные препятствия.

В воздухе летающий мотоцикл передвигается благодаря шести пропеллерам. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Базовой полутвердотельной батареи на 10,5 кВт∙ч хватит на 25 минут полета или поездки на 100 км. С большей батареей на 21 кВт∙ч Kuickwheel Skyrider X6 может проехать 200 км или продержаться в воздухе 40 минут и пролететь 50 км.

Зарядка батареи на 80% занимает 30 минут. В случае неисправности Kuickwheel Skyrider X6 может спуститься на землю с парашютом.

Владельцы Kuickwheel Skyrider X6 должны пройти летные курсы и получить лицензию пилота, что обойдется примерно в $6900. Ежегодное содержание летающего мотоцикла будет стоить 2800-4200 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина