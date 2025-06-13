Иран подтвердил ликвидацию топ-командующего, который передавал РФ «Шахеды» 13.06.2025, 17:44

Он был ликвидирован вместе с другими офицерами в результате авиаудара по командному центру.

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что его командующий аэрокосмическими силами был ликвидирован вместе с другими офицерами в результате авиаудара Израиля по командному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, Хаджизаде имел прямое отношение к передаче России дронов-камикадзе «Шахед».

Атака Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции «Львиный народ» нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.

Также ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

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