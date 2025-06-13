Иран подтвердил ликвидацию топ-командующего, который передавал РФ «Шахеды»
- 13.06.2025, 17:44
Он был ликвидирован вместе с другими офицерами в результате авиаудара по командному центру.
Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что его командующий аэрокосмическими силами был ликвидирован вместе с другими офицерами в результате авиаудара Израиля по командному центру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, Хаджизаде имел прямое отношение к передаче России дронов-камикадзе «Шахед».
Атака Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции «Львиный народ» нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.
Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.
Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.
Также ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.
Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.