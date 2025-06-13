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В Беларуси выросла широкая денежная масса

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  • 13.06.2025, 17:50
В Беларуси выросла широкая денежная масса

Объем наличных денег в обращении вырос до 12,74 миллиарда рублей.

Национальный банк Беларуси опубликовал данные о финансовой ситуации на 1 июня 2025 года. Согласно данным регулятора, широкая денежная масса достигла 90,96 миллиарда рублей, что на 2,5% больше, чем в начале мая. Это означает, что после небольшого снижения в апреле показатель вновь начал расти, пишет Myfin.by.

Основные изменения:

Наличные деньги в обращении выросли на 367,1 миллиона рублей и составили 12,74 миллиарда рублей (+2,5%);

Денежный агрегат составил 28,92 миллиарда рублей (+2,4%);

Национальная денежная масса выросла до 54,77 миллиарда рублей (+4,6%);

Рублевая денежная масса достигла 57,01 миллиарда рублей (+4,2%).

Широкая денежная масса — это показатель, учитывающий все формы денег в экономике: наличные, безналичные средства, срочные вклады, инвестиции в драгоценные металлы и ценные бумаги (кроме акций).

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