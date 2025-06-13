Наследный принц Ирана призвал к свержению режима мулл 13.06.2025, 18:06

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Реза Пехлеви обратился к военным.

Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, основатель и лидер Национального совета Ирана выступил с обращением к народу и военнослужащим своей страны. Он обвинил режим аятоллы Али Хаменеи в том, что тот втянул Иран в разрушительную войну, не имеющую ничего общего с волей и интересами иранского народа. Это произошло на фоне начало израильской военной операции «Народ как лев», начатой в ночь на 13 июня. В результате операции был ликвидирован глава Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные руководители иранского режима, пишет segodnya.co.il.

«Это не война Ирана и не война иранцев. Это война Хаменеи и Исламской Республики», — написал Пехлеви на фарси в социальных сетях в пятницу, 13 июня. Его заявление прозвучало спустя несколько часов после сообщений об израильских авиаударах по иранским военным объектам. Также Пехлеви отметил, что «Али Хаменеи, безрассудный лидер антииранского режима Исламской Республики», который вновь втянул страну в войну.

Пехлеви также обратился напрямую к военнослужащим, сотрудникам полиции и служб безопасности, призвав их покинуть ряды режима и присоединиться к народному движению за смену власти. Он назвал нынешний момент «битвой между нацией и разрушительной системой».

По словам Пехлеви, руководство Исламской Республики пренебрегает жизнями своих граждан и будущее Ирана возможно только в условиях свободы. Он призвал к массовым протестам и всеобщей забастовке.

«Я стою с вами. Мы вместе в этой борьбе — и мы победим», — добавил он в конце обращения.

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