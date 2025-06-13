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Украинского друга Лукашенко может ждать пожизненное заключение

  • 13.06.2025, 18:14
Украинского друга Лукашенко может ждать пожизненное заключение

Его обвиняют в госизмене.

Украинскому народному депутату Евгению Шевченко грозит пожизненное заключение за государственную измену во время военного положения. Он уже находится в СИЗО с ноября 2024 года, а сейчас ему предъявили дополнительное обвинение, что может привести к максимальному наказанию — пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества, пишет «Радыё Свабода».

По информации Государственного бюро расследований Украины, Шевченко публично заявлял о дружбе с Александром Лукашенко, а его высказывания эксперты сочли вредными для национальной безопасности. В них обнаружили пропаганду, искажение фактов, разжигание вражды и призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

«Народному депутату Украины дополнительно сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», — сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Во время обысков в квартире и кабинете Шевченко нашли документы, которые могут свидетельствовать о незаконных поставках белорусских удобрений в Украину и возможных финансовых связях с белорусскими компаниями, которые оплачивали его поездки в Минск. Именно эти визиты и встречи с Лукашенко стали ключевыми в деле.

Еще в 2021 году Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» после несанкционированной встречи с Лукашенко в апреле того года. Партийное руководство заявляло, что не давало ему мандата на переговоры с белорусской стороной.

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