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В России решили защищаться от украинских БПЛА крестными ходами

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  • 13.06.2025, 18:33
  • 2,852
В России решили защищаться от украинских БПЛА крестными ходами

Таким образом решили «спасти» пороховой завод.

Власти Котовска Тамбовской области созвали горожан на молебен и провели «автомобильный крестный ход» после атак украинских дронов на пороховой завод. Мэр Алексей Плахотников заявил, что мероприятия были организованы для «защиты от врагов» по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. 12 июня он опубликовал видеоотчет, пишет The Moscow Times.

На кадрах люди совершили молебен в Благовещенском храме, а затем проехались по региону на автомобилях в составе организованной колонны, возглавляемой машиной ДПС. Периодически участники процессии останавливались, чтобы освятить локации с помощью Вышенской иконы богоматери.

За последние несколько недель Тамбовский пороховой завод подвергался атаке дважды. В первый раз беспилотники ударили по нему 29 мая. Возник пожар на одном из складов, никто не пострадал. Вторая атака произошла 11 июня. Врио губернатора Евгений Первышов сообщил о пожаре, не уточнив, что именно загорелось. По данным источников Astra, дроны повредили крышу одного из цехов. Предприятие приостановило работу, всех сотрудников эвакуировали.

Тамбовский завод — крупнейшее производство пороха в России. С начала войны против Украины он подвергался атакам по меньшей мере пять раз. Предприятие входит в состав госкорпорации «Ростех».

«Защитные» молебны и крестные ходы начали набирать популярность в России после ее вторжения в Украину. С помощью таких мероприятий пытаются тушить атакованные в тылу нефтебазы и ограждать объекты от ударов дронов. Например, священники облетали с иконами Рязанскую область, где находится завод «Роснефти», обеспечивающий 5% всей нефтепереработки в стране, и база ядерных бомбардировщиков «Дягилево». Также крестные ходы проводились на Курской атомной электростанции и в оккупированном Севастополе. Кроме того, с иконами объезжали приграничье Брянской области.

Иногда в таких мероприятиях участвуют высокопоставленные чиновники. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с духовенством совершил молитвенный объезд города на автобусе 3 марта 2024 года после того, как беспилотник попал в жилой дом на Пискаревском проспекте.

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