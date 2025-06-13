Во дворце Лукашенко приуныли
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 13.06.2025, 18:45
- 3,876
Стоит кому-то захотеть наказать диктатора — это становится возможным.
Достаточно давно мы писали про то, что ПВО Ирана не защитит даже ядерные объекты от отрицательной реконструкции.
Теперь это реальность. Израиль продолжает роль гейм-ченджера в регионе, которую начал в прошлом году. И сделал это максимально эффективно, обнулив десятилетия иранской военной ядерной программы, и руководство террористических группировок, которые почему-то считали себя то ли армией то ли спецслужбами.
Последует ли ответ, больший чем 100 дронов, от Ирана станет ясно в ближайшее время. Однако предыдущие попытки ничего, кроме удивления слабостью не вызвали.
Во дворце опять приуныли. Ситуация показала, что стоит кому-то захотеть наказать агрессора или диктатора — это становится возможным. И размер не имеет значения, как тут не вспомнить притчу о Давиде и Голиафе. Страны новой оси зла объединяет одно — технологическая отсталость и почти рабское положение населения. Этого достаточно для созхрания контроля над территорией. Можно даже гадить под дверь соседям, когда они в ответ способны лишь пробурчать что-то про озабоченность. Но не более того.
После уничтожения ядерной программы Ирана — самое время президенту США заключить ядерную сделку с Ираном.
Telegram-канал «Ник и Майк»