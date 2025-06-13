закрыть
13 июня 2025, пятница, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во дворце Лукашенко приуныли

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 13.06.2025, 18:45
  • 3,876
Во дворце Лукашенко приуныли

Стоит кому-то захотеть наказать диктатора — это становится возможным.

Достаточно давно мы писали про то, что ПВО Ирана не защитит даже ядерные объекты от отрицательной реконструкции.

Теперь это реальность. Израиль продолжает роль гейм-ченджера в регионе, которую начал в прошлом году. И сделал это максимально эффективно, обнулив десятилетия иранской военной ядерной программы, и руководство террористических группировок, которые почему-то считали себя то ли армией то ли спецслужбами.

Последует ли ответ, больший чем 100 дронов, от Ирана станет ясно в ближайшее время. Однако предыдущие попытки ничего, кроме удивления слабостью не вызвали.

Во дворце опять приуныли. Ситуация показала, что стоит кому-то захотеть наказать агрессора или диктатора — это становится возможным. И размер не имеет значения, как тут не вспомнить притчу о Давиде и Голиафе. Страны новой оси зла объединяет одно — технологическая отсталость и почти рабское положение населения. Этого достаточно для созхрания контроля над территорией. Можно даже гадить под дверь соседям, когда они в ответ способны лишь пробурчать что-то про озабоченность. Но не более того.

После уничтожения ядерной программы Ирана — самое время президенту США заключить ядерную сделку с Ираном.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина