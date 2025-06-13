Во дворце Лукашенко приуныли Telegram-канал «Ник и Майк»

13.06.2025, 18:45

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Стоит кому-то захотеть наказать диктатора — это становится возможным.

Достаточно давно мы писали про то, что ПВО Ирана не защитит даже ядерные объекты от отрицательной реконструкции.

Теперь это реальность. Израиль продолжает роль гейм-ченджера в регионе, которую начал в прошлом году. И сделал это максимально эффективно, обнулив десятилетия иранской военной ядерной программы, и руководство террористических группировок, которые почему-то считали себя то ли армией то ли спецслужбами.

Последует ли ответ, больший чем 100 дронов, от Ирана станет ясно в ближайшее время. Однако предыдущие попытки ничего, кроме удивления слабостью не вызвали.

Во дворце опять приуныли. Ситуация показала, что стоит кому-то захотеть наказать агрессора или диктатора — это становится возможным. И размер не имеет значения, как тут не вспомнить притчу о Давиде и Голиафе. Страны новой оси зла объединяет одно — технологическая отсталость и почти рабское положение населения. Этого достаточно для созхрания контроля над территорией. Можно даже гадить под дверь соседям, когда они в ответ способны лишь пробурчать что-то про озабоченность. Но не более того.

После уничтожения ядерной программы Ирана — самое время президенту США заключить ядерную сделку с Ираном.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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