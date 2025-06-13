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Нидерланды официально поддержали 5% ВВП оборонных расходов

  • 13.06.2025, 19:00
Нидерланды официально поддержали 5% ВВП оборонных расходов

В ближайшее время эту норму поддержат все страны НАТО.

Временное правительство Нидерландов задекларировало цель достичь расходов на оборону и связанных расходов в размере 5% ВВП, как это будут предусматривать новые требования НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», об этом нидерландское правительство объявило в пятницу.

В письме в Палату представителей Нидерландов временный премьер Дик Схооф объявил о намерениях достичь расходов на оборону в размере 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП – расходов, связанных с оборонным сектором.

«С войной на нашем континенте наша безопасность больше не является данностью. Поэтому мы неизбежно будем больше инвестировать в нашу собственную оборону. НАТО является в этом незаменимым», – заявил Схооф в письме.

В бюджете Нидерландов на 2026 год уже заложены 2,2% ВВП расходов на оборону, включая поддержку Украины.

Ожидается, что показатель в 5% ВВП будет утвержден как обязательные расходы на оборону для всех членов Североатлантического альянса на саммите в Гааге 24-25 июня.

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