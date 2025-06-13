Нидерланды официально поддержали 5% ВВП оборонных расходов 13.06.2025, 19:00

В ближайшее время эту норму поддержат все страны НАТО.

Временное правительство Нидерландов задекларировало цель достичь расходов на оборону и связанных расходов в размере 5% ВВП, как это будут предусматривать новые требования НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», об этом нидерландское правительство объявило в пятницу.

В письме в Палату представителей Нидерландов временный премьер Дик Схооф объявил о намерениях достичь расходов на оборону в размере 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП – расходов, связанных с оборонным сектором.

«С войной на нашем континенте наша безопасность больше не является данностью. Поэтому мы неизбежно будем больше инвестировать в нашу собственную оборону. НАТО является в этом незаменимым», – заявил Схооф в письме.

В бюджете Нидерландов на 2026 год уже заложены 2,2% ВВП расходов на оборону, включая поддержку Украины.

Ожидается, что показатель в 5% ВВП будет утвержден как обязательные расходы на оборону для всех членов Североатлантического альянса на саммите в Гааге 24-25 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com