«Белавиа» изменила маршрут рейса в Дубай

«Белавиа» изменила маршрут рейса в Дубай1
- 13.06.2025, 19:05
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Самолеты будут делать крюк.
«Белавиа» временно изменила маршрут рейса в Минск-Дубай из-за закрытия воздушного пространства Ирана и эскалации на Ближнем Востоке.
15 июня рейс B2-717 Минск-Дубай будет выполнен в обход территорий, закрытых и потенциально небезопасных для гражданской авиации. Поскольку расстояние увеличится, самолет сядет в Ташкенте для дозаправки и прибудет в Дубай с задержкой — в 14.55 по местному времени. Путь в итоге займет на три часа больше, чем обычно.
Обратный рейс из Дубая B2-718 будет выполнен по аналогичной схеме.