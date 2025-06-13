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Белоруска рассказала, почему в стране не любят российских туристов

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  • 13.06.2025, 19:26
  • 1,810
Белоруска рассказала, почему в стране не любят российских туристов

Показательный случай.

Одна из пользовательниц TikToka рассказала, почему в Беларуси не любят российских туристов.

Девушка рассказывает историю, которая произошла в одном из минских ТЦ. Российская туристка делала покупку в магазине масс-маркета.

Россиянка сорвалась на кассиршу и требовала, чтобы та приняла оплату в российских рублях. Ее поставил на место мужчина из очереди.

В комментариях многие поддержали рассказчицу, согласившись с тем, что «россияне в Беларуси обнаглели».

@baranchik001 Жду ваше мнение в комментариях❤️ #рекомендации #беларусь #россия ♬ оригинальный звук - Тгк: baranchik думает

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