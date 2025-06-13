Белоруска рассказала, почему в стране не любят российских туристов

Белоруска рассказала, почему в стране не любят российских туристов3
- 13.06.2025, 19:26
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Показательный случай.
Одна из пользовательниц TikToka рассказала, почему в Беларуси не любят российских туристов.
Девушка рассказывает историю, которая произошла в одном из минских ТЦ. Российская туристка делала покупку в магазине масс-маркета.
Россиянка сорвалась на кассиршу и требовала, чтобы та приняла оплату в российских рублях. Ее поставил на место мужчина из очереди.
В комментариях многие поддержали рассказчицу, согласившись с тем, что «россияне в Беларуси обнаглели».
@baranchik001 Жду ваше мнение в комментариях❤️ #рекомендации #беларусь #россия ♬ оригинальный звук - Тгк: baranchik думает