Белоруска рассказала, почему в стране не любят российских туристов 3 13.06.2025, 19:26

1,810

Показательный случай.

Одна из пользовательниц TikToka рассказала, почему в Беларуси не любят российских туристов.

Девушка рассказывает историю, которая произошла в одном из минских ТЦ. Российская туристка делала покупку в магазине масс-маркета.

Россиянка сорвалась на кассиршу и требовала, чтобы та приняла оплату в российских рублях. Ее поставил на место мужчина из очереди.

В комментариях многие поддержали рассказчицу, согласившись с тем, что «россияне в Беларуси обнаглели».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com