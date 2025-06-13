Американец шесть лет выдавал себя за стюарда и бесплатно летал 120 раз 13.06.2025, 19:41

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Истирая Александра Тирона похожа на фильм «Поймай меня, если сможешь».

35-летнего Александра Тирона из США признали виновным по нескольким статьям: мошенничество с использованием электронных коммуникаций и незаконное проникновение в охраняемую зону аэропорта. С 2018 года он совершил не менее 120 рейсов по поддельным данным, пишет techinsider.

Сообщается, что американец использовал привилегии, предназначенные для сотрудников авиакомпаний. Преимущественно на рейсах Spirit Airlines.

Тирон Александр выдавал себя за члена экипажа 7 различных авиакомпаний. Мужчина использовал около 30 поддельных служебных удостоверений и дат найма, чтобы бронировать билеты через внутреннюю платформу, которая предназначалась только для пилотов и бортпроводников.

По данным прокуратуры, Александр летал в Атланту, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и другие крупные города.

При этом для получения посадочного талона он указывал свои настоящие имя и дату рождения — именно это и позволило спецслужбам выйти на след мошенника.

Наибольшее число рейсов — 34 — он выполнил на рейсах Spirit, где и начали расследование после накопления подозрительной статистики.

История Александра вызвала ассоциации с делом Фрэнка Абигнейла, о котором сняли фильм «Поймай меня, если сможешь».

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