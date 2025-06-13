У Трампа нет выхода Виктор Андрусив

13.06.2025, 19:47

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Придется превратиться в ястреба.

Израильский удар по Ирану и Украина.

Сегодня Израиль нанес более 300 ударов по Ирану. По предварительным данным, уничтожены два реактора и погибли командующий и начальник генштаба ВС Ирана. Это начало масштабной войны без сухопутного вторжения. Ядерная программа была национальной идеей у иранцев, поэтому ответ Ирана будет масштабным и длительным. Фактически в ближайшие месяцы Израиль и Иран будут бомбить друг друга беспощадно.

Эта война становится точкой в «миротворческих усилиях» Дональда Трампа и еще одной историей, в которой его кинул Путин. Я уже писал, что возможность получить соглашение с Ираном и поддержка Путина в этом вопросе была параллельной историей к нашей, но шла в паре. Путин пообещал Трампу поддержку в этом соглашении, поэтому, несмотря на все провалы по нашему направлению, он продолжал сохранять надежды на иранском направлении. По концепции соглашения, Россия забирала иранский обогащенный уран на хранение и возвращала, если США нарушат соглашение. Но на самом деле Путин никогда не стремился помочь Трампу, он всегда стремится «опустить» Запад, что ему и удалось. В вопросе Ирана Путину не выгодны никакие соглашения, которые откроют иранские запасы нефти на глобальный рынок и собьют цену.

Все это не оставляет Трампу выбора: он должен стать жестким и начать давить. Он уже поддержал Израиль, хотя еще месяц назад угрожал им прекратить любую помощь. В ближайшее время это же ждет и нас. Сейчас завершится пауза с обменами пленными и телами, и, думаю, Трамп займет ту позицию, которая вообще-то единственно возможна: давить Путина. Первые сигналы этому вчера отправлял «носитель здравого смысла» Линдси Грэм, актуализировавший свой санкционный законопроект на этой неделе и выступивший с резкими заявлениями против Путина. Как правило, он это делает только тогда, когда у Трампа появляются схожие колебания.

Что значит для Украины война на Ближнем Востоке?

Минусы.

Рост цен на нефть. Будет временный скачок цен. Именно временный, потому что реальных предпосылок нет. Думаю, через месяц нефть вернется к уровню $60. Но, безусловно, русня это короткое время будет заниматься онанизмом.

Ракеты ПВО. Война Израиля и Ирана будет ракетной, беспилотной и воздушной. На все это нужно будет очень много ракет ПВО, которые поедут туда, а не к нам.

Плюсы.

Еще одна война снимает с повестки дня тему умиротворения Путина. Напротив, она становится доказательством того, что Запад должен занимать сильную позицию. Это изменит восприятие нас, потому что у нас на сегодняшний день самая опытная армия в мире по ведению современной войны.

Эта война ускоряет превращение Трампа в ястреба.

Виктор Андрусив, Telegram

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