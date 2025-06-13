Названа причина, почему белорусский тренер не возглавил варшавскую «Легию» 13.06.2025, 19:59

Шпилевскому стоило быть более принципиальным.

Белорус Алексей Шпилевский не стал тренером «Легии» из-за того, что никогда публично не осуждал режим Александра Лукашенко. Таким мнением поделился польский журналист портала Onet Мацей Калишук в своей колонке.

По его словам, руководство «Легии» испугалось реакции общественности, прежде всего болельщиков.

Калишук задается вопросом: зачем «Легия» вообще начинала переговоры, зная, что Шпилевский — белорус?

И дает такое ответ: возможно, руководство рассчитывало на то, что тренер публично отречется от властей Беларуси. Но он не собирался этого делать. Шпилевский избегает высказываний на политические темы.

Отметим, что сегодня появилась информация, что Шпилевский может возглавить российский клуб «Пари НН».

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