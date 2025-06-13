Польша заявила, что Россия нарушила воздушное пространство над Балтией

Польша заявила, что Россия нарушила воздушное пространство над Балтией4
- 13.06.2025, 20:07
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Российский самолет перехвачен.
Британские истребители в пятницу утром перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который нарушил воздушное пространство над Балтийским морем.
Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили два британских истребителя, дислоцированные в Польше.
«Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО», – говорится в сообщении.
В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.
Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem, tym razem przez sojuszniczą parę dyżurną samolotów brytyjskich.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 13, 2025
13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głebokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.… pic.twitter.com/VkWg3Pta34