Польша заявила, что Россия нарушила воздушное пространство над Балтией 4 13.06.2025, 20:07

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Российский самолет перехвачен.

Британские истребители в пятницу утром перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который нарушил воздушное пространство над Балтийским морем.

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили два британских истребителя, дислоцированные в Польше.

«Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО», – говорится в сообщении.

В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Bałtykiem, tym razem przez sojuszniczą parę dyżurną samolotów brytyjskich.



13 czerwca 2025 roku ok. godz. 10.50 rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 na głebokości około 2 km naruszył naszą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.… pic.twitter.com/VkWg3Pta34 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) June 13, 2025

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