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Польша заявила, что Россия нарушила воздушное пространство над Балтией

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  • 13.06.2025, 20:07
  • 2,560
Польша заявила, что Россия нарушила воздушное пространство над Балтией

Российский самолет перехвачен.

Британские истребители в пятницу утром перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который нарушил воздушное пространство над Балтийским морем.

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным польской стороны, 13 июня около 10:50 Ил-20 нарушил воздушное пространство над Балтийским морем. Его перехватили два британских истребителя, дислоцированные в Польше.

«Это очередной случай провокационного тестирования готовности систем стран НАТО», – говорится в сообщении.

В польских Вооруженных силах добавили, что об инциденте проинформировано соответствующее командование НАТО.

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