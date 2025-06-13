закрыть
13 июня 2025, пятница, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Раньше был вкуснее»

5
  • 13.06.2025, 20:28
  • 1,408
«Раньше был вкуснее»

Белоруска сняла на видео желтую уличную бочку с квасом, а в комментариях разгорелись споры.

Брестчанка Татьяна, которая живет в Польше, приехала на время домой, увидела уличную желтую бочку с квасом и попробовала напиток детства, пишет bgmedia.site.

Видео об этом она опубликовала в TikTok. За два дня ее ролик набрал более 160 тысяч просмотров, а в комментариях начались споры по поводу того, безопасно ли пить этот квас. Спорят и поводу вкуса напитка, некоторые считают, что он уже не тот, что был раньше.

@tanya.poland Нашла бочку с квасом, кто еще помнит этот вкус детства ??? И как вас сейчас этот квас ?? Не изменился ?? #брест#беларусь#польша#poland#беларусывпольше#беларусывевропе#белорусывгданьске#переезд#адаптациявсадике #избеларусивпольшу ♬ оригинальный звук - tanya.kablukovich

Комментаторы спорят, безопасно ли пить квас из желтой советской бочки

Под видео брестчанки более 2 400 комментариев. Большинство спорит о главном — насколько гигиенично пить квас из старой бочки. Одни уверяют, что это небезопасно, вспоминая о возможной антисанитарии, другие — ностальгируют по советским временам и делятся историями из детства (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«И ржавая бочка изнутри».

«Как-то смотрел передачу, где показывали живность, которая находится в бочке».

«Загляни вовнутрь бочки, там уже другая жизнь развивается».

«В разрезе показывали эту бочку, там червячки и плесень)».

«Да несильно то и хотелось… Знали бы вы, что там внутри творится, вряд ли бы с таким наслаждением пили оттуда квас!».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина