«Раньше был вкуснее» 5 13.06.2025, 20:28

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Белоруска сняла на видео желтую уличную бочку с квасом, а в комментариях разгорелись споры.

Брестчанка Татьяна, которая живет в Польше, приехала на время домой, увидела уличную желтую бочку с квасом и попробовала напиток детства, пишет bgmedia.site.

Видео об этом она опубликовала в TikTok. За два дня ее ролик набрал более 160 тысяч просмотров, а в комментариях начались споры по поводу того, безопасно ли пить этот квас. Спорят и поводу вкуса напитка, некоторые считают, что он уже не тот, что был раньше.

Комментаторы спорят, безопасно ли пить квас из желтой советской бочки

Под видео брестчанки более 2 400 комментариев. Большинство спорит о главном — насколько гигиенично пить квас из старой бочки. Одни уверяют, что это небезопасно, вспоминая о возможной антисанитарии, другие — ностальгируют по советским временам и делятся историями из детства (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«И ржавая бочка изнутри».

«Как-то смотрел передачу, где показывали живность, которая находится в бочке».

«Загляни вовнутрь бочки, там уже другая жизнь развивается».

«В разрезе показывали эту бочку, там червячки и плесень)».

«Да несильно то и хотелось… Знали бы вы, что там внутри творится, вряд ли бы с таким наслаждением пили оттуда квас!».

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