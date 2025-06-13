Израиль ликвидировал командира элитного иранского подразделения «Кудс»
- 13.06.2025, 20:31
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Исмаил Гаани отвечал за спецоперации за пределами Ирана.
Командующий элитным иранским подразделением «Кудс», отвечающим за действия прокси-сил Ирана на Ближнем Востоке генерал Исмаил Гаани был убит в результате израильских ударов.
Об этом сообщает 13 июня газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных иранских правительственных чиновников.
Как уточняет издание, генерал Гаани на посту главы «Кудс» (элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана, отвечающее за спецоперации за пределами страны — ред.) заменил Касема Сулеймани, который был убит в результате удара США еще в 2020 году.
Ранее стало известно, что в результате ударов Израиля по Ирану 13 июня в рамках операции «Нация львов» были ликвидированы по меньшей мере три человека из круга самых влиятельных людей Ирана.