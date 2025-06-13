Почему Лукашенко боится людей искусства? 4 13.06.2025, 20:39

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Фото: Getty Images

Мнение известного актера.

Лукашенко заявил о проблемах в белорусском театре и кинематографе — якобы везде «жулье и враги». Также он вспомнил о протестах, когда сотрудники «Беларусьфильма» были в первых рядах протестующих.

Почему правитель так не любит людей искусства? Об этом сайт Charter97.org поговорил с режиссером, актером театра и кино Андреем Новиком:

— Во-первых, люди искусства — одни из тех немногих, кто может публично выражать свое мнение. Если взять театр, то можно трактовать как несанкционированный микромитинг, если артист вдруг перед аудиторией в 300 человек выскажет свое мнение, отличающееся от государственной линии. Такая история, конечно, была бы не очень приятна для власть имущих.

Артисты и политики — это примерно 80% тех, кто может обращаться к людям с телеэкранов. Поэтому, конечно, для диктаторских режимов удобнее воспитывать народ без каких-то медийных кумиров, которые могут повести за собой — за своим мнением, видением, идеалами. Чтобы не допустить таких фигур, как Роберт Де Ниро. Не дать вырасти артисту такого масштаба, который на премии «Оскар» может высказаться перед миллиардом зрителей. Вот о чем речь.

Гораздо удобнее убедить людей, что у нас нет никого, да и самих артистов, что они никто и ничто, что они не имеют права выражать свое мнение, чем позволить такое волеизъявление.

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