США направили военные корабли к ближневосточному побережью
- 13.06.2025, 21:13
Вашингтон готовится защищать Израиль.
Вашингтон направил в ближневосточный регион военные силы, включая корабли ВМС США, после начала операции Израиля против Ирана и возможного ответа со стороны Тегерана, сообщает Associated Press.
Как рассказали изданию на условиях анонимности два американских чиновника, командование ВМС приказало эсминцу USS Thomas Hudner начать движение в сторону Восточного Средиземноморья. Кроме того, отдано распоряжение о выдвижении к месту конфликта еще одного эсминца, который долен быть готов к действиям по запросу Белого дома.
Другой официальный представитель американской администрации отметил, что президент Дональд Трамп проводит встречу с руководителями Совета национальной безопасности США, чтобы обсудить сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию.