Главный тренер сборной Беларуси по футболу может перебраться в Азербайджан
- 13.06.2025, 21:19
Окончательное решение будет принято 17 июня.
Испанец Карлос Алос может покинуть сборную Беларуси перед отборочными матчами в сентябре.
По данным тг-канала «Ухо», в контракте у испанского специалиста есть пункт, согласно которому он может разорвать соглашение со сборной в случае ухода Николая Шерстнева с поста главы Белорусской федерации футбола.
Также, по информации источника, у Алоса есть предложение из Азербайджана.
Окончательное решение будет зависеть от того, кто станет новым председателем БФФ, выборы которого назначены на 17 июля.