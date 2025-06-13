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Главный тренер сборной Беларуси по футболу может перебраться в Азербайджан

  • 13.06.2025, 21:19
Главный тренер сборной Беларуси по футболу может перебраться в Азербайджан

Окончательное решение будет принято 17 июня.

Испанец Карлос Алос может покинуть сборную Беларуси перед отборочными матчами в сентябре.

По данным тг-канала «Ухо», в контракте у испанского специалиста есть пункт, согласно которому он может разорвать соглашение со сборной в случае ухода Николая Шерстнева с поста главы Белорусской федерации футбола.

Также, по информации источника, у Алоса есть предложение из Азербайджана.

Окончательное решение будет зависеть от того, кто станет новым председателем БФФ, выборы которого назначены на 17 июля.

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